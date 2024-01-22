У Харкові борги за світло мають 77% жителів

22 января 2024, 11:45

У Харкові 77% жителів мають борги за світло, а в третини боржників сума заборгованості перевищує 10 тис. грн.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" повідомив заступник гендиректора з комерційних питань ПрАТ "Харківенергозбут" Сергій Труба.Заступник директора "Харківенергозбуту" зауважив, що хоча відключення електрики поки не передбачено для жителів Харківщини через територіальні особливості (за винятком Красноградського району), реєстр відключень громад постійно змінюється, створюючи загрозу для окремих населених пунктів.Труба розповів, що при відключенні електроенергії нараховується пеня, а підключення до мережі буде здійснюватися за плату: до 1000 грн за квартиру та до 3 тис. грн за приватний будинок.