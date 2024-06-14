Війна в Україні прискорює глобальну кліматичну катастрофу, — The Guardian

14 июня 2024, 12:15

Згідно з звітом групи експертів з клімату, за два роки з початку вторгнення РФ в атмосферу було викинуто понад 175 мільйонів парникових газів, включаючи вуглекислий газ, метан і гексафторид сірки.

Це більше ніж річні показники 175 країн.Близько третини всіх викидів посідає паливо, використовуване бойовими машинами. Ще третина – на відновлення зруйнованої інфраструктури, для чого потрібно багато бетону та сталі. Інші викиди відбуваються через пожежі, зміни маршрутів літаків, удари по енергетичних об'єктах та переміщення людей.