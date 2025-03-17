Рейтинг найкращих країн світу для здобуття вищої освіти

17 марта 2025, 11:45

США посіли перше місце в рейтингу GSC як найкраща країна для здобуття вищої освіти.

Згідно зі звітом, у США навчається 900 тисяч іноземних студентів, а в 2023 році завдяки їм в бюджет країни надійшло понад 40 млрд доларів.

Велика Британія опинилася на другому місці. Відомо, що в країні навчається близько 500 тисяч іноземних студентів.Топ-10 світових напрямків для здобуття вищої освіти:• США;• Велика Британія;• Австралія;• Німеччина;• Канада;• Франція;• Нідерланди;• Швейцарія;• Китай;• Сінгапур.