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17 марта 2025, 11:45

Рейтинг найкращих країн світу для здобуття вищої освіти

США посіли перше місце в рейтингу GSC як найкраща країна для здобуття вищої освіти.

Згідно зі звітом, у США навчається 900 тисяч іноземних студентів, а в 2023 році завдяки їм в бюджет країни надійшло понад 40 млрд доларів.

Велика Британія опинилася на другому місці. Відомо, що в країні навчається близько 500 тисяч іноземних студентів.

Топ-10 світових напрямків для здобуття вищої освіти:

• США;
• Велика Британія;
• Австралія;
• Німеччина;
• Канада;
• Франція;
• Нідерланди;
• Швейцарія;
• Китай;
• Сінгапур.
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