Ajax Systems відібрала 30 студентів для поїздки на CES 2026

11 октября 2025, 10:37

Компанія оголосила результати відбору студентів, які у січні 2026 року вирушать до Лас-Вегаса на Consumer Electronics Show (CES) — одну з найбільших світових технологічних виставок.

До фінального списку увійшли 30 студентів із різних регіонів і закладів вищої освіти України. Повний список студентів опублікований за посиланням.Ajax Systems отримала понад 600 заявок від студентів з усієї країни для участі в проєкті. Найактивніше долучалися студенти комп’ютерних наук, інженерії програмного забезпечення, кібербезпеки та захисту інформації, комп’ютерної інженерії, авіаційної та ракетно-космічної техніки.Кандидатів оцінювали за академічними результатами, участю в позаакадемічних науково-технічних проєктах та мотиваційним листом. Анкети розглядали незалежні експерти: викладачі КНУ, КПІ, КАІ, НУЛП, НАУКМА та представники Міністерства цифрової трансформації України і ІЕЕЕ Ukraine.Виставка CES 2026 відбудеться 6–9 січня у Лас-Вегасі (США). Протягом чотирьох днів учасники відвідають стенди провідних світових компаній, познайомляться з новітніми розробками, а також матимуть змогу обговорити свої ідеї та напрацювання з представниками світової індустрії. Студентів супроводжуватимуть викладачі КПІ, НУЛП та КАІ — університетів, з яких надійшло найбільше заявок на участь у відборі.Проєкт є частиною ініціативи компанії Ajax Next, що спрямована на розвиток інженерної освіти в Україні, та реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України, ІЕЕЕ Ukraine, а також провідних закладів вищої освіти: КПІ, КАІ, КНУ, НУ «ЛП», НаУКМА.