У Варшаві на Національному стадіоні проходить виставка унікальних суперкарів

19 декабря 2023, 9:15

З 15 грудня до 25 лютого на Національному стадіоні у Варшаві проходить виставка Inter Cars Ikony Motoryzacji. На ній представлені автомобілі вартістю понад 100 мільйонів злотих.

Виставка буде інтерактивною та розрахована на всі віки. Відвідувачів чекають симулятори водіння та зона машин з дистанційним керуванням.Крім рекордної кількості та вартості автомобілів, виставка займає рекордну площу — 3200 квадратних метрів, які будуть розділені на тематичні зони.На виставці представлені екзотичні суперкари, такі як Ferrari F40, Hennessey Venom або Mercedes McLaren SLR. Також будуть представлені автомобілі, що мають заслуги в історії автомобілебудування, відомі за фільмами та навіть мемами.