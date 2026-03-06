У Парижі відкрили виставку “Скарби українських музеїв”

6 марта 2026, 10:15

У центрі Парижу стартувала виставка "Скарби українських музеїв" — частина мистецького сезону "Вояж в Україну", організованого за участі мерії французької столиці.

В експозиції — роботи з провідних музеїв України. Основний фокус на мистецтві ХІХ–ХХ століть — періоді формування модерної української ідентичності. Також представлені окремі середньовічні та барокові твори.



У МЗС зазначають: поки росія знищує українську культурну спадщину, такі проєкти допомагають світу краще пізнати українське мистецтво.



Виставка триватиме до 19 березня.