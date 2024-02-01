Художній музей Фінляндії "Атенеум" визнав Іллю Рєпіна українським художником

1 февраля 2024, 8:45

Видання Suomen Kuvalehti повідомляє, що у 2021 році музей разом із російською Третьяковською галереєю проводив велику виставку робіт художника, а в описі до виставки було зазначено, що Рєпін народився на території України (Чугуїв, Харківська область).

Проте його представили як росіянина.

Цього року музей відреагував на звернення активістів та змінив громадянство художника на українське. Приклад тому подали інші музеї світу, які почали визнавати українцями художників, які були раніше присвоєні росією.