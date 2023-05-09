LAPP запрошує на з'їзд для електриків PRO ELECTRO 2023

9 мая 2023, 9:45

Компанія LAPP рада запросити фахівців на з'їзд для електриків PRO ELECTRO 2023, який відбудеться 16-го травня на базі виставок Intertool, KyivBuild, Aquatherm!

На стенді LAPP (1A-3-3) ви зможете:

взяти участь у корисних майстер-класах (кабель та інструмент)

онайомитись з інноваційними продуктами LAPP

протестувати новинки інструментів LAPP та CIMCO

отримати цінні подарунки

Реєстрація за посиланням https://bit.ly/3ozoUeL

Ми будемо на виставці аж 3 дні, отже, у нас з вами буде достатньо часу, щоб познайомитись та обговорити умови співпраці!

ДЕ: КИЇВ, МВЦ, БРОВАРСЬКИЙ П-Т, 15

СТЕНД: 1A-3-3

КОЛИ: 16-18 ТРАВНЯ 2023

ХТО МИ:

LAPP провідний виробник кабельної продукції в світі, який одночасно залишається сімейною німецькою компанією.

Ми виробляємо та постачаємо широкий асортимент продукції: від кабелю, з'єднувачів і аксесуарів до готових рішень для з'єднання.

Продукція LAPP використовується в машинобудуванні, виробництві промислових роботів, громадському транспорті, харчовій промисловості, альтернативній енергетиці, зарядних пристроях для електромобілів, платформах для буріння нафтових свердловин і ін.

В компанії LAPP 20 заводів та виробничих центрів, розташованих по всьому світу. Це дозволяє гарантувати високу якість готових виробів та компонентів.

В асортименті LAPP понад 40,000 стандартних найменувань продукції, а також компанія розробляє кабель, провід та системні рішення відповідно до індивідуальних вимог клієнтів. Німецькі інновації, адаптовані до місцевих потреб.



www.lappukraine.com