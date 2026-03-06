Apple начал блокировать аккаунты российских чиновников

6 марта 2026, 11:45

Единственным, кто публично заявил о блокировке своего аккаунта, стал экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Однако он поспешил оправдаться, что "никогда не пользовался" этой заморской продукцией и считает ее "шпионской".

В комментарии российским пропагандистам еще три депутата Госдумы, (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/124122) находящиеся под санкциями, анонимно подтвердили блокировку своих аккаунтов Apple. Один из них получил уведомление при попытке оплатить подписку.



Даже главные "патриоты" до сих пор не могут отказаться от западной техники.

