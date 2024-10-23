В Telegram появилась схема угона аккаунтов под видом "советов по безопасности"

23 октября 2024, 8:45

Мошенники пишут людям с аккаунта "Советы по безопасности". Потенциальных жертв предупреждают о якобы блокировке аккаунта из-за "мошеннических действий" с "учетной записью" и просят перейти по ссылке в "системный центр".