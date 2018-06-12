В сети Интернет активизировались мошенники. Появилась реклама в сети Интернет о проводимой акции, якобы оператором lifecell, о возможности выигрыша участвующими в акции дорогих смартфонов (iPhone X, Samsung Galaxy S8, iPad Air 2 проч.) от lifecell.
На самом деле, мошенники пытаются получить данные вашей банковской карты и, впоследствии, воспользоваться вашими денежными средствами.
Оператор lifecell официально информирует вас о том, что на данный момент он не проводит никаких рекламных кампаний и акций по розыгрышу смартфонов, телефонов и прочего путем предложения пройти опрос, указать данные банковской карточки, оплатить стоимость доставки выигрыша и т.п.
Сроки проведения, правила, условия и детали акций и розыгрышей, проводимые оператором lifecell, публикуются в открытом доступе исключительно на официальном веб-сайте оператора www.lifecell.ua>, а также - на официальных страницах lifecell в социальных сетях: Facebook, Twitter.
Просим вас игнорировать подобную рекламу и предложения, которые призывают регистрировать ваши банковские карточки с целью получения вознаграждений или призов. Если вы стали жертвой подобного рода мошенников - обращайтесь в Национальную полицию.
Со своей стороны, оператор lifecell предпринимает все возможные и предусмотренные законодательством действия для прекращения подобных мошеннических действий.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 14:15
LG И MEGOGO представили новый TV-сервис
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Center ECM внедрил в Alpen Pharma Group систему BPM-класса
- Связь | Сегодня, 13:15
Lifecell предупреждает о мошенниках
- Софт | Сегодня, 12:45
Panasonic выпустила обновления прошивки под камеры LUMIX DC-GH5S, DC-GH5, DC-G9
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
LG LM-W319 – новые смарт-часы с Wear OS
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Смартфон Sony Xperia XZ3 – названы характеристики
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
MediaTek представила свой первый 5G-модем для смартфонов
- Железо | Сегодня, 10:45
Patriot представила свои новые SSD в форм-факторах M.2 и 2,5 дюйма
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Состоялся официальный анонс смартфона Sharp Aquos S3 High Edition
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 10:33
A4 Tech P93 Bloody: "боец с доспехами"!
- Аналитика | Позавчера, 23:07
Мобильные новости №71: Пять новых тарифов для контракта от Vodafone и мобильное приложение m-Agri от Киевстар
- Аналитика | Позавчера, 18:39
Дайджест №235: анонс игрового смартфона ASUS ROG Phone и смарт-часы Huawei Watch 2 (2018)
- Обзоры | 7 июня, 16:29
REAL-EL M07: "механика для первоклассника"!
- Аналитика | 4 июня, 9:24
Дайджест №234: Galaxy Note 9 c 512 ГБ памяти и новые Nokia
- Обзоры | 2 июня, 11:23
A4Tech G3-300N: "грызун с сюрпризами"!
- Обзоры | 2 июня, 8:33
Cougar Arena Orange: "место для двоих"!
- Обзоры | 31 мая, 21:24
Logitech G300s: "самоучитель по играм"!
- Обзоры | 31 мая, 18:32
RIVACASE 7560: "для учебы и отдыха"!
Популярные новости
- Бизнес | 8 июня, 9:45
Tend – сервис #1 по заправке лазерных картриджей в Киеве 5.00
- Гаджеты | 8 июня, 10:45
Transcend представляет новую нагрудную камеру DrivePro Body 60 5.00
- Железо | 8 июня, 12:45
Deepcool и Gamerstorm представили линейку корпусов и блоков питания на Computex 5.00
- Гаджеты | Вчера, 10:09
Нет предела совершенству: 5 полезных аксессуаров к PS4 SONY 1.00
- Интернет | Сегодня, 14:15
LG И MEGOGO представили новый TV-сервис 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Center ECM внедрил в Alpen Pharma Group систему BPM-класса 0.00
- Связь | Сегодня, 13:15
Lifecell предупреждает о мошенниках 0.00
- Софт | Сегодня, 12:45
Panasonic выпустила обновления прошивки под камеры LUMIX DC-GH5S, DC-GH5, DC-G9 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
LG LM-W319 – новые смарт-часы с Wear OS 0.00