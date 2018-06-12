12 июня 2018, 13:15

Lifecell предупреждает о мошенниках

В сети Интернет активизировались мошенники. Появилась реклама в сети Интернет о проводимой акции, якобы оператором lifecell, о возможности выигрыша участвующими в акции дорогих смартфонов (iPhone X, Samsung Galaxy S8, iPad Air 2 проч.) от lifecell.



На самом деле, мошенники пытаются получить данные вашей банковской карты и, впоследствии, воспользоваться вашими денежными средствами.



Оператор lifecell официально информирует вас о том, что на данный момент он не проводит никаких рекламных кампаний и акций по розыгрышу смартфонов, телефонов и прочего путем предложения пройти опрос, указать данные банковской карточки, оплатить стоимость доставки выигрыша и т.п.



Сроки проведения, правила, условия и детали акций и розыгрышей, проводимые оператором lifecell, публикуются в открытом доступе исключительно на официальном веб-сайте оператора www.lifecell.ua>, а также - на официальных страницах lifecell в социальных сетях: Facebook, Twitter.



Просим вас игнорировать подобную рекламу и предложения, которые призывают регистрировать ваши банковские карточки с целью получения вознаграждений или призов. Если вы стали жертвой подобного рода мошенников - обращайтесь в Национальную полицию.



Со своей стороны, оператор lifecell предпринимает все возможные и предусмотренные законодательством действия для прекращения подобных мошеннических действий.

