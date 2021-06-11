lifecell запустил акцию "Летняя жара с кэшбэком"

11 июня 2021, 9:15

В рамках акции «Летняя жара с кэшбэком» lifecell начисляет своим абонентам бонусы за перезаказ пакетов услуг в приложении «Мой lifecell».



Акция действует почти для всех абонентов lifecell индивидуальной формы обслуживания, которые использовали наполнение пакета услуг по собственному тарифному плану до окончания периода его действия и хотят повторно его заказать.

За каждый первый перезаказ в приложении «Мой lifecell» абонент получает кэшбэк в размере 10% от стоимости пакета услуг (на 7 дней, 4 недели или 30 дней в зависимости от условий тарифного плана). Бонусы действуют 7 дней включительно с датой получения. Ими можно воспользоваться для совершения звонков, использования мобильного интернета, отправки SMS и других телекоммуникационных услуг согласно условиям использования бонусного счета.



Кроме того, принять участие в акции могут и абоненты, которые заказывают или перезаказывают пакеты услуг для своих родных и близких с помощью сервиса «Мобильная забота». Они получают бонусный кэшбэк за каждого абонента, которому впервые перезаказали или заказали пакет услуг в приложении «Мой lifecell».



Акция «Летняя жара с кэшбэком» действует до 30 сентября 2021 года на всей территории Украины, кроме временно оккупированных и неподконтрольных территорий.

Услуга перезаказа пакета услуг по тарифному плану абонента доступна в сети lifecell уже в течение 3 лет. За этот период сервисом воспользовалось около 1,4 млн украинцев. Растет и популярность «Мой lifecell» ― ежедневно приложение загружают на мобильные устройства около 4 тыс. раз.

Чтобы перезаказать пакет услуг для себя в приложении «Мой lifecell», необходимо открыть раздел «Балансы» в «Профиле» и нажать «Перезаказать».

Чтобы заказать или перезаказать пакет услуг для другого абонента в разделе «Балансы» нужно выбрать «Мобильная забота».