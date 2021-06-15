lifecell начинает лето безлимитного интернета

15 июня 2021, 11:45

Диджитал-оператор lifecell запускает акцию «Летний драйв», по условиям которой абоненты получат на выходные, праздники и в ночное время будней дополнительный пакет услуг безлимитного интернет-трафика.

lifecell делает лето еще ярче, предлагая своим абонентам воспользоваться дополнительным безлимитным интернетом в рамках акции «Летний драйв». По ее условиям участники акции смогут пользоваться безлимитным объемом интернет-трафика круглосуточно в выходные и праздничные дни, а также в будни в ночное время (с 00:00 до 07:00). Акционный пакет услуг предоставляется на период действия оплаченного пакета услуг.

Для новых абонентов lifecell это предложение может быть подключено автоматически, если в период действия акции оплатят пакет услуг из списка по ссылке на 4 недели или 30 дней (в зависимости от условий тарифного плана). В акции могут принять участие индивидуальные абоненты lifecell, которые обслуживаются на условиях тарифных планов «Лайфхак», «Свободный Лайф», «Смарт Лайф», «Сделай сам», «Жара GO» и других популярных тарифов из списка на сайте оператора. Для таких абонентов «Летний драйв» будет подключен автоматически.

Абоненты, которые уже пользуются услугами lifecell, также могут принять участие в акции. Подключиться к ней пользователям Android можно без дополнительной платы благодаря опции «За улыбку» в мобильном приложении «Мой lifecell» (вскоре эта функция будет доступна пользователям iOS). Если у абонента не установлен приложение «Мой lifecell», то для подключения «Летнего драйва» нужно набрать *480 # и оплатить 50 грн.

Акция «Летний драйв» стартует 14 июня и продлится до 31 августа 2021 года.