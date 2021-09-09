lifecell в августе запустил 4G ещё в 588 населенных пунктах Украины

9 сентября 2021, 11:15

lifecell расширил покрытие скоростного мобильного интернета на территории всей страны. В августе к 4G от диджитал-оператора было подключено 588 населенных пунктов, где в целом проживает 341 тыс. человек.

Из них 580 н. п. ― небольшие города и села до 5 тыс. жителей. Стоит отметить, что в прошлом месяце 128 тыс. украинцев впервые получили возможность пользоваться 4G от lifecell.



Мобильный оператор продолжает анализировать использование трафика в своей сети. В августе потребление дата-трафика выросло на 35% на годовой основе, а его использование в расчете на одного абонента составило 13,2 ГБ. Зато потребление 4G-трафика выросло на 57% на годовой основе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такой рост показателей обусловлен стремительным расширением покрытия оператора в разных регионах страны.



Пиковыми днями по использованию мобильного интернета в августе стали выходные к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, когда абоненты lifecell использовали более 2,3 петабайта трафика в день.



31 августа было зафиксировано рекордное количество голосовых звонков: накануне нового учебного года абоненты lifecell в совокупности выговорили 865 969 часов ― это почти 99 лет разговоров. По сравнению с августом 2020 года объем голосовых звонков в сети lifecell вырос на 5%.



В этом году диджитал-оператор продолжает активно работать над дальнейшим расширением покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами. Ежемесячно сотни новых населенных пунктов и тысячи украинцев получают доступ к услугам 4G от lifecell. На сегодня высокоскоростной интернет от оператора доступен в более 12,5 тыс. населенных пунктов Украины, где в целом проживает около 28 млн человек.