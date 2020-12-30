lifecell расширяет сеть скоростного мобильного интернета

За последние полгода скоростная мобильная связь 4G от lifecell появилась в 1250 населенных пунктах, где проживает более 800 тыс. человек.
Мобильный оператор также планирует до конца декабря подключить еще 148 населенных пунктов, где проживает более 200 тыс. человек.
Сейчас LTE-покрытие расширено в таких областях и населенных пунктах Украины:
в Винницкой области LTE было подключено в таких городах и населенных пунктах: Липовец, Теплик, Ситковцы, Липовка, Маневичи, Любешов;
в Днепропетровской области наибольшими подключенными к 4G городами стали: Васильковка, Радушное, Николаевка и Каменка;
в Житомирской области покрытие было расширено в Иванополе, Народичах, Первомайском, Дубровке, Словечном, Липниках, Яблоньке;
в Закарпатской области ― в Солотвино;
в Запорожской ― в Новобогдановке, Розовке, Пришибе;
в Ивано-Франковской области ― в Подгайчиках, Выгоде, Уторопах;
в Киевской области ― в Тараще и Бабинцах;
в Кировоградской ― в Побужском;
в Луганской ― в Новоайдаре;
в Одесской ― в городах Песчаная, Кирнички и Голица;
в Полтавской ― в населенных пунктах Кобеляки, Диканька и Новоореховка;
в Ровенской области покрытие расширили в Костополе, Владимирце, Клевани, Заречном, Клесове, Степани, Старом Селе, Моквине, Варковичах;
в Сумской области ― в Казацком;
в Тернопольской области 4G теперь имеют: Бучач, Борщев, Козовая, Лановцы, Копычинцы, Зборов, Монастыриска, Шумск, Великий Глубочек;
в Харьковской ― пгт Двухлетняя;
в Херсонской области уже подключены к LTE: Новотроицкое, Нововоронцовка, Аскания-Нова, Чкалово и Мирное;
в Хмельницкой ― Теофиполь и Плужное;
в Черкасской ― Белоусовка и Журавка;
в Черниговской ― Короп, Лосиновка, Линовица, Жадово.
В ноябре 2020 года скоростной интернет от lifecell заработал в 452 населенных пунктах (из вышеуказанных). Среди них уникальны 80 населенных пунктов, где до этого года не было покрытия 4G ни от одного мобильного оператора.
Для улучшения связи в течение 2020 года была установлена 301 новая базовая станция и были модернизированы 764 станции. Всего в 2020 году более 1 млн. жителей разных регионов Украины получили доступ к скоростному мобильному интернету lifecell. Сейчас доступ к 3G и 4G имеют уже 75% жителей Украины. В 2021 году мобильный оператор lifecell планирует активно работать над дальнейшим развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами.