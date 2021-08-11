lifecell расширил покрытие 4G

11 августа 2021, 10:15

В июле lifecell запустил скоростной мобильный интернет в 233 населенных пунктах, где в целом проживает 82 тыс. украинцев.

К тому же оператор увеличил уже имеющееся покрытие LTE еще в 524 населенных пунктах, где в целом проживает 404 тыс. человек.



Компания продолжила фокусироваться на небольших населенных пунктах. Так, 4G от lifecell появился в 232 н. п., где проживает до 5 тыс. человек и в 1 н. п. до 25 тыс. человек. Имеющееся покрытие скоростного мобильного интернета было расширено в 513 н. п. с количеством населения до 5 тыс. человек, 7 н. п. до 25 тыс. и 4 н. п. до 50 тыс. человек.



По состоянию на конец июля 4G-покрытие оператора доступно в 12 014 населенных пунктах, где проживает около 28 млн украинцев.



С развертыванием сети возросло и потребление дата-трафика. Абоненты lifecell использовали в прошлом месяце на 64% больше 4G-трафика, если сравнить с аналогичным периодом 2020 года. Общий объем потребленного дата-трафика вырос на 40% на годовой основе. В среднем один абонент lifecell, который пользуется преимуществами скоростного мобильного интернета, потреблял в течение месяца 13 ГБ.