lifecell в июне подключил 4G еще в 570 населенных пунктах Украины

20 июля 2021, 11:15

Мобильный оператор lifecell расширил покрытие скоростного мобильного интернета на территории всей страны.

В июне к 4G от lifecell было подключено 570 населенных пунктов, где проживает 192 тыс. человек. Из них ― 567 н. п. с количеством жителей до 5 тыс. чел. и 3 н. п. до 25 тыс. чел. во всех областях страны.



lifecell постоянно работает над расширением покрытия по всей территории Украины. В июне этого года крупнейшими населенными пунктами, которые были подключены к 4G, стали: Магдалиновка (Днепропетровская обл.), Добровеличковка (Кировоградская обл.), Затишье (Одесская обл.), Боромля (Сумская обл.), Пархомовка (Харьковская обл.), Потиевка (Житомирская обл.), Шляховая (Винницкая обл.), Великий Жванчик (Винницкая обл.), Явкино (Николаевская обл.) и Бурты (Киевская обл.). К тому же жители еще 309 населенных пунктов по всей стране отметили значительное улучшение связи.



Мобильный оператор продолжает анализировать использование трафика абонентами. В июне среднее использование дата-трафика на одного 4G-абонента увеличилось на 21% и составило 10,5 ГБ. А потребление 4G-трафика выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 году на годовой основе.