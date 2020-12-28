lifecell расширяет сеть скоростного мобильного интернета

28 декабря 2020, 14:45

За последние полгода скоростная мобильная связь 4G от lifecell появилась в 1250 населенных пунктах, где проживает более 800 тыс. человек.

Мобильный оператор также планирует до конца декабря подключить еще 148 населенных пунктов, где проживает более 200 тыс. человек.



Сейчас LTE-покрытие расширено в таких областях и населенных пунктах Украины:



в Винницкой области LTE было подключено в таких городах и населенных пунктах: Липовец, Теплик, Ситковцы, Липовка, Маневичи, Любешов;

в Днепропетровской области наибольшими подключенными к 4G городами стали: Васильковка, Радушное, Николаевка и Каменка;

в Житомирской области покрытие было расширено в Иванополе, Народичах, Первомайском, Дубровке, Словечном, Липниках, Яблоньке;

в Закарпатской области ― в Солотвино;

в Запорожской ― в Новобогдановке, Розовке, Пришибе;

в Ивано-Франковской области ― в Подгайчиках, Выгоде, Уторопах;

в Киевской области ― в Тараще и Бабинцах;

в Кировоградской ― в Побужском;

в Луганской ― в Новоайдаре;

в Одесской ― в городах Песчаная, Кирнички и Голица;

в Полтавской ― в населенных пунктах Кобеляки, Диканька и Новоореховка;

в Ровенской области покрытие расширили в Костополе, Владимирце, Клевани, Заречном, Клесове, Степани, Старом Селе, Моквине, Варковичах;

в Сумской области ― в Казацком;

в Тернопольской области 4G теперь имеют: Бучач, Борщев, Козовая, Лановцы, Копычинцы, Зборов, Монастыриска, Шумск, Великий Глубочек;

в Харьковской ― пгт Двухлетняя;

в Херсонской области уже подключены к LTE: Новотроицкое, Нововоронцовка, Аскания-Нова, Чкалово и Мирное;

в Хмельницкой ― Теофиполь и Плужное;

в Черкасской ― Белоусовка и Журавка;

в Черниговской ― Короп, Лосиновка, Линовица, Жадово.



В ноябре 2020 года скоростной интернет от lifecell заработал в 452 населенных пунктах (из вышеуказанных). Среди них уникальны 80 населенных пунктов, где до этого года не было покрытия 4G ни от одного мобильного оператора.



Для улучшения связи в течение 2020 года была установлена 301 новая базовая станция ​​и были модернизированы 764 станции. Всего в 2020 году более 1 млн. жителей разных регионов Украины получили доступ к скоростному мобильному интернету lifecell. Сейчас доступ к 3G и 4G имеют уже 75% жителей Украины. В 2021 году мобильный оператор lifecell планирует активно работать над дальнейшим развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами.