lifecell в октябре запустил 4G еще в 432 населенных пунктах Украины

lifecell расширил покрытие скоростного мобильного интернета по всей стране. В течение октября к 4G от диджитал-оператора было подключено 432 населенных пункта, где в целом проживает 333 тыс. человек. Из них 415 – небольшие города и села до 5 тыс. жителей.
Мобильный оператор продолжает анализировать использование трафика в своей сети. В октябре потребление дата-трафика выросло на 31% на годовой основе, а его использование в расчете на одного абонента ― на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и составило 13,3 ГБ.
Пиковыми днями по использованию мобильного интернета стали выходные ко Дню защитников и защитниц Украины 13-14 октября, когда абоненты lifecell использовали 4,76 петабайта трафика.
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