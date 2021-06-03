lifecell запустил 4G еще в 343 небольших населенных пунктах Украины

3 июня 2021, 11:45

Скоростной мобильный интернет от lifecell появился еще в 343 населенных пунктах, где проживает 196 тыс. украинцев.

По состоянию на конец мая 4G-покрытие оператора доступно в 10 911 населенных пунктах, где проживает 27.9 млн человек.



Оператор активно работает над развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами во всех областях Украины. В частности, в прошлом месяце lifecell запустил 4G в 339 населенных пунктах, где проживает менее 5 тыс. человек, и в 4 н. п. до 25 тыс. человек.



С развертыванием сети выросло и потребление дата-трафика. Так, абоненты lifecell, которые пользуются 4G, потребили в мае на 81% больше мобильного интернет-трафика, если сравнить с аналогичным периодом 2020 года.



