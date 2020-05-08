Лидеры потребления мобильного интернета lifecell во время карантина

8 мая 2020, 12:15

В апреле lifecell запустил 4G еще в 30 населенных пунктах страны. Теперь 4G-сеть оператора охватывает более 11 000 населенных пунктов, где проживает свыше 30 млн человек.

В прошлом месяце жители отдаленных сел и малых городов потребили наибольшее количество дата-трафика на одного абонента. В среднем один дата-пользователь lifecell потреблял в апреле 10,4 ГБ интернет-трафика.



В апреле оператор развернул 4G в 30 населенных пунктах. Сегодня связь четвертого поколения от lifecell доступна в 11 567 тыс. Населенных пунктах страны, где проживает более 30 млн 482 тыс. украинцев.



С развертыванием сети 4G украинцы потребляют все больше дата-трафика. Так, в апреле 2018 г. абонент lifecell, который пользуется мобильным интернетом, в среднем потреблял 3,6 ГБ трафика; в апреле 2019 этот показатель составлял 6,5 ГБ; а в этом году на одного дата-пользователя в апреле приходится уже 10,4 ГБ.

Во время карантина, когда украинцы остаются дома, жители небольших населенных пунктов пользуются мобильным интернетом гораздо больше, чем жители городов-миллионников. Например, в с. Шандровка Днепропетровской области с населением 687 человек один дата-пользователь в среднем потребил в прошлом месяце 44 ГБ. А среди крупных городов лидером стал Львов с показателем 11,6 ГБ. Жители столицы потребляли в среднем 8,9 ГБ. Это связано с тем, что нередко в отдаленных селах и малых городах мобильный интернет является полноценной заменой домашнему фиксированному интернету.

