lifecell расширил покрытие 4G в Украине

В марте еще в 661 населенном пункте Украины с количеством жителей более 358 тыс. человек стало доступно покрытие скоростного мобильного интернета lifecell.
lifecell постоянно работает над расширением покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами. В частности, в марте сеть lifecell была расширена в 655 городах с населением до 5 тыс. человек и в 6 городах с населением до 25 тыс. человек в разных областях Украины.
Оператор проанализировал потребление дата-трафика в марте. Абоненты lifecell, которые пользуются 4G, потребили на 82% больше мобильного интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время общий объем использованного дата-трафика в сети оператора в марте вырос на 49% на годовой основе.
Одной из основных причин роста трафика является расширение покрытия в диапазоне 900 МГц, которое стало возможным после проведения операторами рефарминга радиочастотного спектра в этом диапазоне. Это дало возможность жителям сельской местности и небольших городов пользоваться скоростным мобильным интернетом.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
MSI скоро начнёт продажи дебютных твердотельных накопителей Spatinum
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Беспроводные наушники Nokia Lite Earbuds работают автономно до 36 часов
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Игровая мышь Corsair Sabre Pro снабжена датчиком на 18 000 DPI
- Железо | Сегодня, 10:45
Вентилятор Arctic P12 PWM PST может останавливаться при небольшой нагрузке
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Компактная игровая клавиатура Corsair K70 RGB TKL механического типа за $140
- Гаджеты | Сегодня, 9:45
Игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 провалил тест на изгиб
- Гаджеты | Сегодня, 9:15
HTC представит новые 5G-смартфоны и AR/VR-устройства в текущем квартале
- Бизнес | Вчера, 15:15
Как выбрать сушильную машину
- Интернет | Вчера, 14:45
lifecell совместно с Национальным банком Украины запускает систему BankID
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 17:11
vivo Y31: ваш личный помощник на каждый день!
- Аналитика | 4 апреля, 23:32
Самое интересное за неделю. Выпуск №52 - старт продаж OPPO Reno5 Lite в Украине и собственный электрокар Xiaomi
- Обзоры | 1 апреля, 0:58
HATOR Rockfall EVO TKL (HTK-632) - "сыграем на вылет"!?
- Обзоры | 31 марта, 9:17
Cougar Dark Blader-S - закаленное стекло, шлифованный алюминий и RGB-подсветка!
- Аналитика | 29 марта, 0:44
Самое интересное за неделю. Выпуск №51 - ТОП-7 саундбаров и анонс OPPO Reno5 Lite в Украине
- Аналитика | 23 марта, 15:30
Гаджеты подорожают, если государство не вмешается в конфликт об авторских отчислениях с техники
- Обзоры | 23 марта, 14:07
Gembird BHP-MIA – наушники для школьника!
- Аналитика | 21 марта, 22:21
Самое интересное за неделю. Выпуск №50 - Samsung Galaxy A72, A52, A32: самое главное о новинках
- Обзоры | 5 марта, 20:31
be quiet! Shadow Rock TF2 (BK003): "когда дело не в росте"
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 10:45
Всё, что нужно знать при покупке стиральной машины 5.00
- Гаджеты | 6 апреля, 9:45
Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит процессор Ryzen 9 5900HX 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
MSI скоро начнёт продажи дебютных твердотельных накопителей Spatinum 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Беспроводные наушники Nokia Lite Earbuds работают автономно до 36 часов 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Игровая мышь Corsair Sabre Pro снабжена датчиком на 18 000 DPI 0.00
- Железо | Сегодня, 10:45
Вентилятор Arctic P12 PWM PST может останавливаться при небольшой нагрузке 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Компактная игровая клавиатура Corsair K70 RGB TKL механического типа за $140 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 9:45
Игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 провалил тест на изгиб 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 9:15
HTC представит новые 5G-смартфоны и AR/VR-устройства в текущем квартале 0.00