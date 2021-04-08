8 апреля 2021, 13:45

lifecell расширил покрытие 4G в Украине

В марте еще в 661 населенном пункте Украины с количеством жителей более 358 тыс. человек стало доступно покрытие скоростного мобильного интернета lifecell.



lifecell постоянно работает над расширением покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами. В частности, в марте сеть lifecell была расширена в 655 городах с населением до 5 тыс. человек и в 6 городах с населением до 25 тыс. человек в разных областях Украины.



Оператор проанализировал потребление дата-трафика в марте. Абоненты lifecell, которые пользуются 4G, потребили на 82% больше мобильного интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время общий объем использованного дата-трафика в сети оператора в марте вырос на 49% на годовой основе.



Одной из основных причин роста трафика является расширение покрытия в диапазоне 900 МГц, которое стало возможным после проведения операторами рефарминга радиочастотного спектра в этом диапазоне. Это дало возможность жителям сельской местности и небольших городов пользоваться скоростным мобильным интернетом.

