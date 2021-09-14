14 сентября 2021, 13:15

Vodafone расширил покрытие скоростного интернета во 2Q 2021

Vodafone Украина существенно расширил территорию покрытия скоростным интернетом во втором квартале 2021 года. За три месяца на карте 4G покрытия появились 3035 новых населенных пункта.



Важно, что в этот период скоростным интернетом обеспечены 1727 населенных пункта, где ранее не было 3G и 4G. Жители этих населенных пунктов получили возможность полноценного доступа к онлайн образованию, медицине, предпринимательству и досугу, в частности, благодаря программе по строительству LTE 900 – амбициозному проекту оператора по устранению цифрового неравенства.



Всего на сегодняшний день около 15 тысяч населенных пунктов находятся в зоне покрытия скоростного интернета Vodafone (3G/4G).



Также в мае был завершен большой проект – пуск 4G в метро Киева. Этот проект начался в марте 2020 года со станции Академгородок и продолжался поэтапно в течение года.



Капитальные инвестиции Vodafone Украина в строительство сетей скоростного мобильного интернета в период с 2015 года по 2 квартал 2021 года включительно составили 30,3 млрд грн.



Для того, чтобы воспользоваться 4G, клиенты Vodafone Украина могут самостоятельно и бесплатно проверить эту возможность с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.

