Vodafone расширил 4G покрытие еще для 200 тысяч украинцев

2 июля 2019, 11:45

Vodafone расширил 4G сеть в 18 областях Украины. Покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено еще для 200 тысяч украинцев в 70 населенных пунктах страны.

В Полтавской области: Покровская Богачка, Великая Круча, Давыдовка, Ивашки, Новооржицкое, Александровка, Машевка, Чернухи, Козельщина, Михайлики, Вилы, Новоаврамовка, Стаси

В Харьковской области: Борки, Липцы, Малиновка, Губаревка, Лесное, Буды, Пересечное, Краснокутск

В Николаевской области: Марьевка

В Кировоградской области: Субботцы, Марто-Ивановка

В Киевской области: Гавронщина, Ульяновка, Плесецкое, Дзвонковое, Немешаево, Гвоздов, Новый Безрадичи, Старые Петровцы, Дмитровка, Лехновка, Парышков, Юровка, Стоянка, Стайки, Пуховка, Слобода, Великая Снетинка, Пустовиты, Сеньковка, Микуличи, Девички, Шпитьки, Копылов, Озерщина, Петрово

В Волынской области: Берестечко, Голобы, Ратно

В Днепропетровской области: Петропавловка

В Донецкой области: Белицкое, Опытное

В Черновицкой области: Мамаивцы, Панка

В Черкасской области: Нехайки

В Запорожской области: Нововодяное

В Сумской области: Верхняя Сыроватка, Чупаховка

В Винницкой области: Пултовцы

В Ивано-Франковской области: Ворохта

Во Львовской области: Яворов, Чишки, Славское, Зубра, Шегини, Ивано-Франково, Давыдов , Добротвор



На сегодняшний день порядка 60% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова.

