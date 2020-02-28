28 февраля 2020, 11:15

Этой зимой еще 235 тысяч украинцев получили доступ к 4G

Этой зимой еще 235 тысяч украинцев получили доступ к 4G. Vodafone расширил свою 4G сеть в 16 областях Украины.

Доступ к скоростному интернету получили жители еще 92 населенных пункта. В частности, за зимние месяцы покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:

•    Винницкая: Кирнасовка, Кузьминцы, Ольшанка, Тывров, Томашполь, Белки, Ворошиловка;
•    Волынская: Забороль, Любитов, Сенкевичевка, Суск;
•    Днепропетровская: Зайцево, Богдановка;
•    Донецкая: Бугас, Валерьяновка, Водянское;
•    Житомирская: Водотыи, Гуйва;
•    Закарпатская: Дунковица, Малый Раковец, Калины, Верхний Студёный, Драгово;
•    Запорожская: Ивановка, Якимовка, Бильмак, Садовое, Балабино, Малая Токмачка, Великая Знаменка, Беленькое, Новобогдановка, Садовое, Воскресенка;
•    Ивано-Франковская: Княже, Микуличин, Чертовец, Ганьковцы, Викторов, Куты, Спас;
•    Киевская: Ясногородка, Даниловка, Максимовичи, Дружня, Буряковка, Великий Круполь, Семёновка, Черепин, Липовка, Зализное;
•    Кировоградская: Коробчино;
•    Луганская: Сиротино, Попасная, Покровское;
•    Львовская: Красов, Борислав, Подрясное;
•    Николаевская: Николаевское, Грейгово, Красненькое, Мариновка;
•    Одесская: Кулевча, Виноградарь, Цебриково, Чёрная, Малый Фонтан;
•    Полтавская: Руденковка, Михновцы, Головач, Лозки, Вишнёвое, Лазорки, Малый Тростянец;
•    Сумская: Межирич, Чаплиевка, Слобода, Обтово, Малая Павловка, Гамалиевка;
•    Харьковская: Гениевка, Циркуны, Добренькая, Андреевка, Хорошево;
•    Херсонская: Отрадокаменка, Днепровское;
•    Черкасская: Вознесенское;
•    Черновицкая: Магала, Прилипче;
•    Черниговская: Курень.

На сегодняшний день более 66% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет.


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