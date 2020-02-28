Этой зимой еще 235 тысяч украинцев получили доступ к 4G. Vodafone расширил свою 4G сеть в 16 областях Украины.
Доступ к скоростному интернету получили жители еще 92 населенных пункта. В частности, за зимние месяцы покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:
• Винницкая: Кирнасовка, Кузьминцы, Ольшанка, Тывров, Томашполь, Белки, Ворошиловка;
• Волынская: Забороль, Любитов, Сенкевичевка, Суск;
• Днепропетровская: Зайцево, Богдановка;
• Донецкая: Бугас, Валерьяновка, Водянское;
• Житомирская: Водотыи, Гуйва;
• Закарпатская: Дунковица, Малый Раковец, Калины, Верхний Студёный, Драгово;
• Запорожская: Ивановка, Якимовка, Бильмак, Садовое, Балабино, Малая Токмачка, Великая Знаменка, Беленькое, Новобогдановка, Садовое, Воскресенка;
• Ивано-Франковская: Княже, Микуличин, Чертовец, Ганьковцы, Викторов, Куты, Спас;
• Киевская: Ясногородка, Даниловка, Максимовичи, Дружня, Буряковка, Великий Круполь, Семёновка, Черепин, Липовка, Зализное;
• Кировоградская: Коробчино;
• Луганская: Сиротино, Попасная, Покровское;
• Львовская: Красов, Борислав, Подрясное;
• Николаевская: Николаевское, Грейгово, Красненькое, Мариновка;
• Одесская: Кулевча, Виноградарь, Цебриково, Чёрная, Малый Фонтан;
• Полтавская: Руденковка, Михновцы, Головач, Лозки, Вишнёвое, Лазорки, Малый Тростянец;
• Сумская: Межирич, Чаплиевка, Слобода, Обтово, Малая Павловка, Гамалиевка;
• Харьковская: Гениевка, Циркуны, Добренькая, Андреевка, Хорошево;
• Херсонская: Отрадокаменка, Днепровское;
• Черкасская: Вознесенское;
• Черновицкая: Магала, Прилипче;
• Черниговская: Курень.
На сегодняшний день более 66% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.
Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет.