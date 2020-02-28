28 февраля 2020, 11:15

Этой зимой еще 235 тысяч украинцев получили доступ к 4G. Vodafone расширил свою 4G сеть в 16 областях Украины.

Доступ к скоростному интернету получили жители еще 92 населенных пункта. В частности, за зимние месяцы покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:

• Винницкая: Кирнасовка, Кузьминцы, Ольшанка, Тывров, Томашполь, Белки, Ворошиловка;

• Волынская: Забороль, Любитов, Сенкевичевка, Суск;

• Днепропетровская: Зайцево, Богдановка;

• Донецкая: Бугас, Валерьяновка, Водянское;

• Житомирская: Водотыи, Гуйва;

• Закарпатская: Дунковица, Малый Раковец, Калины, Верхний Студёный, Драгово;

• Запорожская: Ивановка, Якимовка, Бильмак, Садовое, Балабино, Малая Токмачка, Великая Знаменка, Беленькое, Новобогдановка, Садовое, Воскресенка;

• Ивано-Франковская: Княже, Микуличин, Чертовец, Ганьковцы, Викторов, Куты, Спас;

• Киевская: Ясногородка, Даниловка, Максимовичи, Дружня, Буряковка, Великий Круполь, Семёновка, Черепин, Липовка, Зализное;

• Кировоградская: Коробчино;

• Луганская: Сиротино, Попасная, Покровское;

• Львовская: Красов, Борислав, Подрясное;

• Николаевская: Николаевское, Грейгово, Красненькое, Мариновка;

• Одесская: Кулевча, Виноградарь, Цебриково, Чёрная, Малый Фонтан;

• Полтавская: Руденковка, Михновцы, Головач, Лозки, Вишнёвое, Лазорки, Малый Тростянец;

• Сумская: Межирич, Чаплиевка, Слобода, Обтово, Малая Павловка, Гамалиевка;

• Харьковская: Гениевка, Циркуны, Добренькая, Андреевка, Хорошево;

• Херсонская: Отрадокаменка, Днепровское;

• Черкасская: Вознесенское;

• Черновицкая: Магала, Прилипче;

• Черниговская: Курень.



На сегодняшний день более 66% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет.