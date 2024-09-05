По худшему сценарию до 20 часов в сутки будут отключения света зимой, - ЦПД

Оптимистический сценарий предполагает, что 8-9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов.
В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к отключениям света на срок до 12 часов в сутки.
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