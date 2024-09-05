5 сентября 2024, 10:45

По худшему сценарию до 20 часов в сутки будут отключения света зимой, - ЦПД

Оптимистический сценарий предполагает, что 8-9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов.



В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к отключениям света на срок до 12 часов в сутки.

