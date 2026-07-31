31 июля 2026, 9:15

Венгрия останавливает единственную АЭС

Венгерская энергетическая компания MVM сообщила, что полная остановка АЭС "Пакш" неизбежна, она произойдет в ближайшие 24-72 часа.



Мощность "Пакш" — около 2000 МВт, она обеспечивает почти половину производства электроэнергии в Венгрии. В компании объяснили, что охлаждение станции происходит за счет воды из Дуная. Из-за обмеления реки компания вынуждена остановить АЭС.



Премьер Венгрии Петер Мадяр заявил в видеообращении, которое цитируют местные СМИ, что "Пакш" остановится впервые за 44-летнюю историю. Согласно прогнозам, уровень воды продолжит снижаться, поэтому перезапуск электростанции в ближайшее время не планируется, подчеркнул он. Уже в понедельник, по словам Мадяра, Венгрия может столкнуться с энергетическим кризисом.



В Европе усиливается жара, потребление электроэнергии растет. Но Венгрия планирует увеличить импорт. При этом Мадяр не исключил веерных отключений. Он призвал бытовых потребителей экономно использовать электроэнергию в пиковые часы, а большие предприятия ограничить потребление.

