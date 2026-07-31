ГлавнаяНовости
31 июля 2026, 8:45

У Харкові хочуть запровадити багаторівневу систему захисту від FPV-дронів

І рівень – перехоплення ворожих дронів ще на підльоті до міста. 
ІІ рівень – антидронові коридори та захисні сітки на Кільцевій дорозі й ключових автошляхах. 
ІІІ рівень – ліквідація безпілотників мобільними вогневими групами.

У разі реалізації проєкту Харків стане першим містом України з такою системою захисту.
Оцените новость:
  • 0 оценок