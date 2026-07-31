У Харкові хочуть запровадити багаторівневу систему захисту від FPV-дронів

І рівень – перехоплення ворожих дронів ще на підльоті до міста.
ІІ рівень – антидронові коридори та захисні сітки на Кільцевій дорозі й ключових автошляхах.
ІІІ рівень – ліквідація безпілотників мобільними вогневими групами.
У разі реалізації проєкту Харків стане першим містом України з такою системою захисту.
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