Південна Корея розгортає систему для захисту від дронів КНДР, — Yonhap

9 сентября 2024, 12:45

Відомо, що такі системи встановлять у декількох місцях по всій країні.

"Інтегрована система проти безпілотників розгортається в основних важливих місцях, щоб реагувати на загрози, спричинені невеликими північнокорейськими безпілотними літальними апаратами", - розповів чиновник міністерства оборони Південної Кореї.

Зазначено, що інтегровані системи складаються, зокрема, з радарів і глушилок сигналів дронів: це допомагає їм виявляти, відстежувати та збивати БПЛА. Загалом у державі планують розгорнути спочатку 20 систем для захисту.

"Цей крок відбувається, коли Південна Корея наполягає на тому, щоб посилити свої можливості реагування на безпілотники після того, як п'ять північнокорейських безпілотників перетнули кордон у грудні 2022 року, а один із них увійшов до Сеула, - додає Yonhap.