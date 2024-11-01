У США закликали Байдена дозволити Польщі збивати ракети над Україною

1 ноября 2024, 8:15

Двопартійні лідери Гельсінської комісії США звернулися до президента країни Джо Байдена. Вони просять його дати дозвіл Польщі, як союзнику по НАТО, збивати ворожі ракети над Україною.



Їх запит базується на тому, що Польща має ініціативу застосовувати свої системи ППО та потенційно розширити їх дію не лише на польське небо, а я на українське.