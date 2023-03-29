29 марта 2023, 9:45

Небо Києва захистять від балістичних ракет

Франція у найближчі дні передасть Україні системи ППО SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети, – повідомив міністр оборони країни.


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