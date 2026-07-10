Франція, Італія та Туреччина знову обговорюють угоду щодо систем ППО SAMP/T

10 июля 2026, 14:45

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Париж, Рим і Анкара продовжують переговори про можливе постачання Туреччині сучасних систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Проєкт стартував ще у 2017 році, але був поставлений на паузу через політичні суперечки між Францією та Туреччиною. Тепер сторони повернулися до технічних консультацій після зустрічі Макрона та Ердогана на саміті НАТО.SAMP/T — одна з найсучасніших європейських систем ППО, здатна перехоплювати літаки, крилаті та балістичні ракети на великій дальності.