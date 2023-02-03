3 февраля 2023, 12:45

SAMP/T буде розвернутий в Україні до кінця березня

Протиракетний комплекс SAMP/T буде відправлений в Україну і почне діяти протягом 7-8 тижнів.

Про це повідомило МЗС Італії, пише Reuters.


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