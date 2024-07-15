Нові Patriot і SAMP/T не зможуть захистити Харків, Суми, Миколаїв і Чернігів

15 июля 2024, 11:15

Bild зазначає, що зараз 2 Patriot захищають небо над Києвом, по одному — Львів та Одесу. Днями країни НАТО пообіцяли поставити Україні 3 нових Patriot, а також ЗРК FSAF SAMP/T.

На думку аналітиків, їх можуть поставити на захист Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16.При цьому, їх не зможуть використовувати в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, бо розвинена російська розвідка. Вирішити цю проблему можуть лише F-16 або удари вглиб території РФ, яких поки що немає.