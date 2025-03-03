УЗ призначає додаткові поїзди до 8 березня

3 марта 2025, 8:15

9 березня курсуватиме поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів. Вирушаємо зі Львова о 07:26, в Одесі о 18:17. У зворотному напрямку відправляємось о 07:53, прибуваємо до Львова о 18:23.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ відправиться також 9 березня. З Києва - о 08:33, в Одесі о 18:08. Зворотно – об 11:27, у Києві о 20:42.У Карпати – за чистим повітрям і натхненням 16 та 30 березня відвезе додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ. З Києва відправлятиметься о 10:16, у Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно – о 08:33, у Києві о 19:11.Продаж квитків уже відкрито! А ще нагадуємо: квитки на раніше анонсовані поїзди № 213/214 Київ – Ясіня та № 777/778 Київ – Львів також у продажу!