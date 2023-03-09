У ніч на 9 березня російські війська здійснили масований обстріл України

9 марта 2023, 10:15

У ніч на 9 березня російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів.



Звуки вибухів пролунали:

- Одесі;

- Одеської області;

- Миколаївської області;

- Дніпропетровську;

- Дніпропетровської області;

- Житомирської області;

- Харкові;

- Харківської області;

- Вінницької області;

- Львівської області;

- Запорізької області;

- Києві;

- Київської області;

- Івано-Франківської області;

- Тернопільської області;

- Полтавської області;

- Хмельницької області;

- Волинської області;

- Чернігівській області;

- Кіровоградської області;

- Сумської області.



Аварійні відключення електроенергії відбулися у:



- Харкові;

- Харківської області;

- Одесі;

- Одеської області;

- Львові;

- Львівської області;

- Дніпропетровську

- Києві.