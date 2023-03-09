У ніч на 9 березня російські війська здійснили масований обстріл України

У ніч на 9 березня російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів.
Звуки вибухів пролунали:
- Одесі;
- Одеської області;
- Миколаївської області;
- Дніпропетровську;
- Дніпропетровської області;
- Житомирської області;
- Харкові;
- Харківської області;
- Вінницької області;
- Львівської області;
- Запорізької області;
- Києві;
- Київської області;
- Івано-Франківської області;
- Тернопільської області;
- Полтавської області;
- Хмельницької області;
- Волинської області;
- Чернігівській області;
- Кіровоградської області;
- Сумської області.
Аварійні відключення електроенергії відбулися у:
- Харкові;
- Харківської області;
- Одесі;
- Одеської області;
- Львові;
- Львівської області;
- Дніпропетровську
- Києві.