Російські військові могли привезти до Білорусі нову партію ракет

30 марта 2023, 15:15

З 25 по 30 березня 2023 року в аеропорт «Гомель» прилітали 4 важкі транспортні літаки Ан-124 «Руслан» ВКС Росії.

І вже сьогодні вранці в Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається з 5 сідельних тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400. За повідомленнями очевидців, колона рухалася у складі ДАІ РБ у напрямку аеродрому «Зябрівка».Варто зазначити, що на аеродромі Зябрівка знаходяться російські військові, а також ЗРК С-300/400.