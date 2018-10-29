General Electric усовершенствует Ан-124 "Руслан"

29 октября 2018, 10:15

Американская компания General Electric (GE) может заняться ремоторизацией тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" для российской группы "Волга-Днепр".

GE работает над вопросом замены турбовентиляторных двигателей Д-18Т, разработанных украинской "Ивченко-Прогресс" (за производство отвечает "Мотор Сич"), на силовые установки GE CF6-80C2. Работы ведутся в партнерстве с британским грузоперевозчиком CargoLoigicAir - партнером ГК "Волга-Днепр", созданным при участии российской группы.По утверждению GE, в России и в Украине сейчас нет двигателя, который в ближайшей перспективе можно установить на Ан-124. Тем не менее - это необходимо для увеличения загрузки и дальности полета ВС, а также для выполнения операций в аэропортах, чувствительных к шуму. В будущем этим грузовым ВС также подойдет модификация силовой установки сверхбольшой тяги ПД-35, разрабатываемой "ОДК-Авиадвигатель".