4 новеньких Ан-178 для Украины будут готовы в этом году

26 апреля 2021, 16:30

Завод Антонов объявил, что в 2021 году построит четыре Ан-178, что положит конец многолетнему разрыву в производстве.

Компания в основном будет работать над тремя Ан-178, заказанными украинским правительством в 2020 году. Она собирается начать строительство планера для одного самолета, сборку другого и производство деталей для третьего.

Также в соответствии с планом будет продолжаться сборка четвертого самолета по заказу Министерства внутренних дел Республики Перу. В то же время, компания не разглашает, будет ли завершен какой-либо из четырех самолетов в этом году. Кроме того, «Антонов» намерен модернизировать два Ан-124 «Руслан» и производить запчасти для индийских Ан-32. Общая выручка компании прогнозируется на уровне 9,5 миллиарда гривен.Напомним, что до того, как в 2019 году приступили к постройке перуанского Ан-178, Антонов, четыре года не производил ни одного нового самолета. В декабре 2020 года правительство Украины подписало контракт на производство четырех средних транспортных самолетов Ан-178 для вооруженных сил страны в период с 2021 по 2024 год. В январе 2021 года Государственный экспортно-импортный банк Украины согласился предоставить компании кредит в размере 3 миллиардов гривен на производство самолета.