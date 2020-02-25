В продаже три самолета гражданской авиации типа Ан-26

25 февраля 2020, 10:45

Открытый аукцион анонсирован на 10 марта 2020 года, идется в сообщении на сайте «Укроборонпрома».

Самолеты АН-26 стали легендарными. Они считаются самыми массовыми, которые выпускались на авиационном заводе в Киеве. Коллективом ГП «Антонов» было построено 1402 серийных Ан-26. Благодаря платформе PROZORRO, имеется уникальная возможность приобрести один из трех самолетов от ГАХК «Артем». Среди воздышных суден:

- самолет АН-26, 1986 года выпуска, заводской номер 144-03 (детали по ссылке), начальная цена 3 981 800 грн.

- самолет АН-26, 1982 года выпуска, заводской номер 127-06, начальная цена 5 952 230 грн.

- самолет АН-26, 1977 года выпуска, заводской номер 4707, начальная цена 776 940 грн.

К слову, причиной продажи самолетов называют отсутствие производственной необходимости использовать эти воздушные суда. Более того, все три самолета нуждаются в капитальном ремонте, чтобы снова подняться в небо или могут быть альтернативно использованы на земле без значительных инвестиций.

Уточнить информацию по аукциону и подать свое ценовое предложение на сайте PROZORRO можно до 9 марта.