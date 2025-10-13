Росія випробовує Ан-2 із двигуном від гелікоптера Ми-8

13 октября 2025, 14:15

Поблизу Єйська, у Краснодарському краї, розпочалися льотні випробування експериментального літака ТР-301/117 — модифікованої версії радянського Ан-2, оснащеної двигуном, створеним на базі вертолітного ТВ2-117, який зазвичай встановлюється на гелікоптери Ми-8Т.

Як повідомляє канал *«ВЗЛЁТ»*, перший політ модернізованого літака відбувся 1 жовтня 2025 року і тривав 10 хвилин. Розробкою займається російська компанія «Технорегион», яка вже кілька років експериментує з ремоторизацією Ан-2.Інженери адаптували вертолітний агрегат до літака, перетворивши ТВ2-117 на одновальний турбовинтовий двигун: вільну турбіну було демонтовано, а редуктор з’єднано безпосередньо з компресором. Внаслідок цього потужність зменшилась із 1500 до 900 кінських сил, однак навіть у такій конфігурації модифікований Ан-2 перевищує за характеристиками попередню версію з чеським двигуном M601 (720 к.с.).Базова модель ТР-301 є спрощеною версією Ан-2 — без нижнього крила, із посиленим верхнім крилом на трубчастих підкосах. За даними «Росавіації», наразі дев’ять таких літаків мають сертифікати льотної придатності, а загалом у державному реєстрі числиться 16 одиниць.У минулі роки «Технорегион» випробовував різні варіанти двигунів для Ан-2: чеські M601, гелікоптерні ГТД-350, автомобільні ЗМЗ-409 та навіть дизельні агрегати від КамАЗа, однак найбільш перспективним напрямом визнано саме використання модифікованого ТВ2-117.Розробка ТР-301/117 свідчить про спроби російського авіапрому відродити старі платформи шляхом часткової ремоторизації та заміни імпортних компонентів. Однак такий підхід не розв’язує проблему технологічного відставання — модернізований Ан-2 залишається радше символом технологічної стагнації, ніж інноваційним проривом.