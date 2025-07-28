Китай поставив Казахстану три точні копії літака Ан-12

28 июля 2025, 11:45

Казахстанська Національна гвардія отримала від китайської компанії Shaanxi чергові три транспортні літаки Y-8F-200W — сучасні копії радянського Ан-12.



Загальна кількість таких бортів у структурі сягнула шести одиниць, а з урахуванням чинного контракту до кінця постачань їх стане вісім. Це не просто технічне оновлення — це символ глибшої зміни геостратегічного вектора в оборонній кооперації Астани.

Контракт із Китаєм був укладений ще у 2018 році, але прискорення поставок останніх двох років вказує на нарощення інфраструктури стратегічної мобільності. У структурі Нацгвардії Y-8F виконують функції перекидання особового складу, вантажів і засобів забезпечення, що особливо актуально в умовах зростаючої ролі Внутрішніх військ у системі безпеки Казахстану.Це вписується в загальний тренд мілітаризації Нацгвардій як резерву для стримування внутрішніх і транскордонних криз (зокрема, за сценаріями масових заворушень чи «гібридної дестабілізації»).Паралельно Казахстан інвестує у більш дорогі проєкти із західними партнерами. Так, у 2024 році було прийнято перший Airbus A400M, ще один має бути доставлений у 2026-му. Водночас в Астані вже діє угода щодо техобслуговування літаків C295 — це натяк на довгострокову диверсифікацію парку.Цікаво, що Казахстан також не відмовився від підтримки техніки радянського зразка: у 2021 році Україна відремонтувала Ан-74ТК-200 для Нацгвардії, що показує гнучкий підхід — не «або-або», а стратегія «і-і».