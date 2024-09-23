"Антонов" временно прекратил работы над новым самолетом Ан-225 "Мрия"

23 сентября 2024, 9:15

Работники АО "Антонов" закончили дефектацию уничтоженного самолета Ан-225 "Мрия", которую надо было провести как можно быстрее, чтобы сохранить уцелевшие детали.

Сейчас компания "сосредоточила ресурсы на более приоритетных для государства задачах".Работы финансировались из специального фонда на восстановление "Мрии", на балансе которого собрано 3 млн долл. Подавляющее большинство из этих денег предприятие получило в качестве роялти от продаж дополнения к игре Microsoft Flight Simulator с самолетом Ан-225.