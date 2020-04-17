Посадку "Мрии" транслировали на всю Польшу

17 апреля 2020, 11:45

Украинский гигант-транспортник доставил из Китая в Польшу сотни тонн медицинской экипировки для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Около 11:00 по киевскому времени в Варшаве совершил посадку самый крупный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия": на борту – медицинский груз для борьбы с эпидемией коронавируса в Польше. Это событие местный аэропорт им. Шопена показывал в прямой трансляции, ее смотрели одновременно до 80 000 зрителей.

На борту украинского самолета – единственного в своем роде – экипировка из Китая: более семи миллионов медицинских масок, сотни тысяч комбинезонов и шлемов.

Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.