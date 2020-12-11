Киевстар передал больницам 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов пациента

11 декабря 2020, 10:45

Медицинское оборудование, которое поможет в лечении коронавирусных пациентов с осложнениями, и годовой запас расходных материалов для него уже направляется в больницы Киева, Черкасс, Черновцов, Киевской и Винницкой областей и на днях будет установлено в реанимационных отделениях.

«Большой бизнес не может оставаться в стороне от таких вызовов для общества, как коронавирус. Поэтому Киевстар выделил около 30 миллионов гривен на закупку 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 20 мониторов пациента и почти 7000 защитных костюмов, – комментирует президент Киевстар Александр Комаров. – Надеюсь, что вскоре человечество преодолеет пандемию, а это оборудование будет и в дальнейшем спасать жизни пациентов».

Аппараты искусственной вентиляции легких Savina 300 Select и мониторы пациента Vista 120 от мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования – немецкой компании Drager в ближайшую неделю будут доставлены в Киевскую городскую клиническую больницу №4, Белоцерковскую больницу №3, Черкасскую городскую инфекционную больницу, Ирпенскую центральную городскую больницу, Городскую больницу №1 в Черновцах, Калиновскую центральную районную больницу (Винницкая область). Также в августе 2020 Киевстар передал 6851 многоразовых защитных костюмов для медицинских работников в 25 опорных больницах в 13 областях Украины.

Благотворительная инициатива Киевстар была реализована при поддержке БФ «Твоя опора», который провел мониторинг медицинских учреждений, принимающих больных коронавирусом, и обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь. Фонд имеет надежную репутацию и проходит ежегодный аудит деятельности.

«Современного оборудования всегда не хватало в украинских больницах. Это стало особенно ощутимо на фоне пандемии и резкого увеличения больных коронавирусом в Украине. Поэтому нашей приоритетной задачей является оснащение реанимационных койко-мест для пациентов с осложнениями. Благодаря благотворительной помощи Киевстар мы закупили оборудование экспертного класса, которое является глазами и интеллектом врачей. Стоит отметить, что эти аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы пациента будут еще много лет служить на пользу украинцам, даже после пандемии», – комментирует Валерия Татарчук, основательница фонда «Твоя опора».

Все благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» по этичности ведения своей деятельности.Напомним, кроме благотворительной помощи, компания Киевстар также оказывала поддержку обществу и стране в борьбе с COVID-19 в виде услуг связи. В частности, за время карантина помощь в виде бонусов на счет получили около 70 тысяч медиков, а на 3 летних месяца им был предоставлен доступ к безлимитному интернету.