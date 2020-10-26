Абоненты Киевстар собрали более 5 миллионов гривен и помогли 15 больницам

26 октября 2020, 9:15

Сборы для совместной инициативы Киевстар и платформы dobro.ua от Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) "Детская надежда" пересекли сумму в 5 миллионов гривен.

Все привлеченные средства идут на обеспечение детских больниц современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.



В конце 2018 года национальный мобильный оператор запустил проект "Детская надежда", основная цель которого помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями. Благотворительную инициативу удается реализовывать благодаря SMS-сообщениям неравнодушных абонентов Киевстар. За почти два года существования проекта детской надеждой стали более 85 000 абонентов, 16 000 из которых настроили регулярные пожертвования и ежемесячно помогают больным детям. В общей сложности для проекта "Детская надежда" было отправлено более 267 000 благотворительных SMS, а средний размер пожертвования составляет 15 гривен.



"Инициатива "Детская надежда" каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел – вместе тысячи небольших пожертвований составили уже пять миллионов, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые присоединились к инициативе и продолжают поддерживать ее, несмотря на обстоятельства, ведь болезни не идут на карантин", – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.



В частности, на средства, которые перечисляли абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было закуплено и передано оборудование и материалы для 24 отделений в 15 больницах по всей Украине – Института им. Н. Амосова, Национального института рака, НДСБ "ОХМАТДЕТ", Центра детской кардиологии и кардиохирургии, Института нейрохирургии им. Ромоданова и Института Сердца в Киеве; Одесской областной детской больницы, Городской детской клинической больницы №3 и Детского консультативно-диагностического центра в Одессе; Днепропетровской областной детской больницы, Городской детской клинической больницы №6 и Областного клинического центра детской кардиологии и кардиохирургии в Днепре; Львовской областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ", Западноукраинского специализированного детского медицинского центра и Городской детской клинической больницы во Львове. Ежегодно эти больницы помогают преодолевать болезни около 50 тысячам маленьких пациентов.



Проект осуществляется в партнерстве с платформой dobro.ua от МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы больницам. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

"5 000 000 гривен - это значительный и важнейший вклад абонентов Киевстар в развитие украинской медицины. Мы вдохновлены тем, что вместе с оператором мобильной связи создали удобный, быстрый и качественный механизм помощи медицинским учреждениям в разных уголках нашей страны. Уже 24 отделения детских больниц получили помощь, которая позволяет медикам спасать жизни детей полагаясь не только на свой опыт и удачу, но и на современное медицинское оборудование. Продолжим быть детской надеждой вместе!" – отмечает Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ "Украинская Биржа Благотворительности".Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает в добром деле.