"Детская надежда": абоненты Киевстар перечислили 2 миллиона гривен для маленьких

23 декабря 2019, 11:45

19 декабря, в День Святого Николая, сборы для совместной социальной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) "Детская Надежда" пересекли сумму в 2 миллиона гривен.

Все средства, привлеченные благодаря SMS-пожертвованиям абонентов, идут на обеспечение детских онкологических и кардиологических диспансеров современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.

В частности, на средства, которые перечислили абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было закуплено оборудование и материалы для 11 отделений в детских больницах по всей Украине – Института им. Н. Амосова, Национального института рака и НДСБ "ОХМАТДЕТ" в Киеве, Одесской и Днепропетровской областных детских больниц, Львовской областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ" и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра. Ежегодно вместе эти больницы помогают преодолевать болезни более 15 тысячам маленьких пациентов. Также до конца января 2020 будет передано оборудование еще в 4 больницы в Киеве, Львове и Днепре.

К инициативе "Детская надежда" уже присоединилось более 30 тысяч абонентов Киевстар, 9 тысяч из которых настроили регулярные взносы и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. В целом это более 100 тысяч благотворительных СМС-сообщений. Средний размер пожертвования для инициативы "Детская надежда" составляет всего 15 гривен.

"Инициатива "Детская надежда" каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел – вместе тысячи небольших пожертвований составили уже два миллиона, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые присоединились к инициативе", – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Проект осуществляется в партнерстве с МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют при помощи SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований Киевстар перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

"В очередной раз украинцы доказывают, что они готовы помогать, быть неравнодушными и становиться частью решения острых проблем. 2 миллиона гривен – это тысячи отправленных СМС-сообщений, которые материализовались в важное для спасения жизней маленьких украинцев оборудование, которое уже работает в больницах в разных уголках страны. Помогайте честно. Давайте делать добро вместе!", - комментирует Ирина Гуцал, директор Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности".

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвования могут быть разовыми, от 1 до 3000 гривен, или регулярными – 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 гривен. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу. Ознакомиться с подробностями и поддержать инициативу можно по ссылке https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Напомним, в декабре 2018 Киевстар совместно с Международным благотворительным Фондом "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) основал социальную инициативу "Детская надежда". Ее цель – помощь детям с пороками сердца и онкологичними заболеваниями.