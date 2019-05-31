Абоненты Киевстар помогли пациентам Одесской областной детской больницы

31 мая 2019, 10:15

В рамках инициативы «Детская надежда» Киевстар совместно с Международным Благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) помогли Одесской областной детской больнице закупить медицинское оборудование в клинико-диагностическую лабораторию.

На средства, которые абоненты Киевстар перечислили с помощью SMS-сообщений, были закуплены полуавтоматический биохимический анализатор и термостат. Теперь более 500 маленьких пациентов больницы, больных раком, смогут получить более точные биохимические обследования и получить необходимое лечение.

«Мы искренне благодарим каждого абонента за вклад. Благодаря вашему участию Одесская больница получила полуавтоматический биохимический анализатор и термостат. Я уверена, что благодаря «Детской надежде» помощь получат украинские медицинские учреждения с наиболее значительными потребностями в оборудовании и материалах», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Напомним, каждый абонент предоплаченной связи Киевстар может пожертвовать средства на помощь детям. Пожертвование может быть разовым, от 1 грн до 3000 грн, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн.

«Совместный проект с компанией «Киевстар» позволяет абонентам мобильного оператора по всей стране легко и быстро сделать доброе дело, не выпуская телефона из рук. Цель нашего национального проекта «Детская надежда» - обеспечить жизненно необходимым оборудованием больницы, которые лечат детей с онкологическими заболеваниями, ведь вместе мы можем помочь им и стать для них детской надеждой», - говорит Ирина Гуцал, директор Международная Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности».

Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований Киевстар перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» по этичности ведения бизнеса. Поэтому наши абоненты могут быть уверены, что средства дойдут до адресата.

Напомним, в начале мая Киевстар вместе с МБФ УББ помогли Национальному Институту Рака закупить медицинское оборудование в отделение лучевой диагностики.