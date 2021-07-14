Абоненты Киевстар собрали 7,5 млн. для помощи детским больницам

14 июля 2021, 13:15

Киевстар совместно с МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» уже 2,5 года реализовывают инициативу «Детская надежда».



В рамках проекта абоненты мобильного оператора присылают благотворительные средства через SMS для помощи детям с онко и кардио заболеваниями. За это время детской надеждой стали более 147 000 украинцев и помощь получили 15 больниц.

Благодаря регулярной поддержке абонентов мобильного оператора, каждый месяц новое отделение одной из украинских больниц получает необходимое медицинское оборудование. Всего для «Детской надежды» было отправлено более 405 000 благотворительных SMS, а средний размер пожертвования составляет 15 гривен.

«За время существования «Детской надежды» наши абоненты подарили шанс на жизнь тысячам больных детей. Благодаря небольшим SMS-пожертвованиям удалось собрать более 7,5 миллиона гривен, а помощь уже получили 35 отделений украинских больниц. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые становятся настоящей детской надеждой!» – отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Киевстар недавно обновил официальный сайт «Детской надежды». Теперь, заинтересованные абоненты мобильного оператора могут увидеть больше детальной информации о реализованных проектах, смотреть фотоотчеты и следить за актуальными суммами собранных средств для инициативы. Также, на сайте проекта есть ответы на вопросы благотворителей, например – где посмотреть отчеты потраченных средств, детали о приобретенном оборудовании и другое.

Напомним, что «Детская надежда» – проект, основанный национальным мобильным оператором в конце 2018 года. Его цель – помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями путем приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов в детские больницы.

Благотворительную инициативу удается реализовывать благодаря SMS-сообщениям неравнодушных абонентов Киевстар. Все абоненты предоплаченной связи мобильного оператора имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на портале dobro.ua.