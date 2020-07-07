За период карантина "Детская надежда" передала оборудование детским больницам

7 июля 2020, 14:15

В рамках совместной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская надежда» с марта по июль 2020 состоялось пять передач медицинского оборудования для больниц во Львове, Одессе, Днепре и Киеве.

Все они стали возможными благодаря СМС-пожертвованиям абонентов мобильного оператора, которые сейчас собрали уже более трех с половиной миллионов гривен на помощь маленьким пациентам с онкологическими и сердечными заболеваниями.

К инициативе уже присоединилось более 60 тысяч абонентов Киевстар, 13 тысяч из которых настроили регулярные взносы и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. За полтора года существования проекта было отправлено более 200 тысяч благотворительных СМС-сообщений. Средний размер пожертвования для инициативы «Детская надежда» составляет всего 15 гривен.

«Инициатива «Детская надежда» каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел – вместе тысячи небольших пожертвований составили уже два миллиона, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые присоединились к инициативе и продолжают поддерживать ее, не смотря на обстоятельства, ведь болезни не идут на карантин», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

В частности, за время карантина благодаря пожертвованиям абонентов в отделение интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных Института сердца передали два неонатальные устройства для фототерапии и обогрева НО-АФ-КР 1. Отделение гематологии и интенсивной химиотерапии Западноукраинского специализированного детского медицинского центра получило ряд расходных материалов для инфузионных насосов. А педиатрическое отделения того же центра было обеспечено двумя мониторами пациента Heaco G3D и насосом шприцевым инфузионным Perfusor Compuct Plus с расходными материалами к нему. В Отделение функциональной диагностики КНП «Детская городская клиническая больница №3» Одесского городского совета приобретены детский кардиологический датчик Aplio 300, PST 50BT к существующему аппарата Toshiba. В педиатрическом отделении Городской детской клинической больницы №6 г. Днепр было установлено рабочую станцию Холтер ЭКГ и два Измерители артериального давления ОАО 41-2 с расходными материалами к ним.

Проект осуществляется в партнерстве с МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют при помощи SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований Киевстар перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвования могут быть разовыми, от 1 до 3000 гривен, или регулярными – 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 гривен. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу.

Напомним, компания Киевстар выделяет 30 миллионов гривен благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине. На эти средства будет закуплено 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов пациента от немецкого производителя Drager, а также расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года. Остальная благотворительная помощь будет направлена на средства личной защиты для украинских медиков. Также Киевстар потратил еще более 30 миллионов гривен на реализацию инициатив, направленных на поддержку общества и страны. Бонусы медицинским работникам, бесплатные консультации в приложении «Doctor online», нетарифицированный доступ к горячим линиям и официальным ресурсам по COVID-19, а также многое другое.